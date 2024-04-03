Оновлено умови перетину кордону для студентів-чоловіків

Відтепер академічна мобільність до закладів вищої освіти за кордоном за спеціальних умов доступна і для студентів-чоловіків

Раніше пропозицію відновлення цієї можливості озвучували студенти Маріупольського та Сумського державних університетів під час зустрічей із Президентом України Володимиром Зеленським. На доручення Президента МОН розробило постанову, яку сьогодні схвалив уряд.

Щоб перетнути кордон для участі в програмі академічної мобільності студенти-чоловіки мають:

бути віком від 18 до 22 років;

не підлягати призову на військову службу під час мобілізації;

навчатися на денній формі в закладах вищої освіти України державної або комунальної форми власності;

здобувати освітній ступінь бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування);

стати учасником академічної мобільності строком на 1 семестр.

Документи, які необхідні для перетину кордону:

е-квиток студента;

направлення від ЗВО;

засвідчена копія договору з іноземним університетом про прийняття на програму академічної мобільності;

військово-довідковий документ від ТЦК. Жодних особливих дозволів МОН не видаватиме.

Це рішення посприяє інтеграції України в європейський простір вищої освіти, відновить можливість усім студентам брати участь у програмах академічної мобільності, що дасть змогу здобувати нові знання і досвід.

Джерело: МОНограм

(Фото: ілюстрація)