Організація в Новому селі надає допомогу діткам-біженцям

Члени благодійної організації «Люби і твори добро» проводять заняття з рукоділля в Новому Селі для внутрішньо переміщених матерів та дітей на Закарпатті. Організація з 10-и осіб – не шкодуючи свого вільного часу – приїжджають і працюють там, де потрібна допомога.

Благодійна організація працює з 2007 року. Заняття з рукоділля проводяться не лише в цьому населеному пункті, а й за його межами. Іноді виготовляють бісері, плетуть, роблять макраме, виготовляють сережки з фетру, фарбують гіпс, з дерева виготовляють хрести, церкву із сірників, і т.д.

Голова організації Молнар Мелінда розповіла, що майже всі залишилися вдома і стараються допомагати переселенцям: знайти житло, харчування, одяг, т.д.

«Насправді ми ремісники, з цими заняттями можемо допомагати» – розповіла Мелінда. «Стараємося надати можливість трішечки відпочити та забути той жах, який довелося пережити діткам та матерям».

Організація проводила заняття в місті Берегово, у Карачинському греко- католицькому ліцеї імені єпископа О.Стойки, в с.Ботар, с. Шаланки, а 5-го квітня організація відвідала місто Мукачево, де тематика занять була пов’язана з Великоднем.

Незабаром заняття планують проводити у бібліотеці Нового села, в дитячому садку в смт. Вілок, в дитячому будинку в с. Перехрестя.

Заняття проводяться за підтримкою Фонду Бетлена Габора. Благодійна організація «Люби і твори добро» дякує за підтримку фонду Бетлена Габора.

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