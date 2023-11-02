Освітянам області передали 10 нових шкільних автобусів

10 шкільних автобусів 2 листопада передали освітянам і представникам територіальних громад Закарпаття.

«Ми отримали з державного бюджету субвенцію на закупівлю такого транспорту, — розповів голова Закарпатської ОВА Віктор Микита. — Це важливо для забезпечення регулярного й безоплатного перевезення до місць навчання, роботи і додому учнів та педагогічних працівників, які проживають на відстані понад 2 кілометри від закладу».

Першочергово йдеться про ті громади, в яких транспорт вилучали для потреб Збройних сил України за мобілізаційними нарядами. Також цього року вперше закупили чотири автобуси для потреб дітей з інвалідністю.

В Закарпатській ОВА додали, що це перша партія з 30 шкільних автобусів, які отримають громади. Частину коштів для закупівлі надали територіальні громади краю у вигляді співфінансування.

Автобуси освітянам сьогодні передали очільник області Віктор Микита та голова Закарпатської обласної ради Роман Сарай.

Віктор Микита – голова Закарпатської ОДА