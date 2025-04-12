Основну сесію НМТ на Закарпатті складатимуть майже 9 тис. вступників

На Закарпатті на основну сесію національного мультипредметного тесту (НМТ) у 2025 році зареєструвалися 8 865 учасників. Це на пів тисячі вступників більше, ніж торік.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Закарпатської ОВА.

Із загальної кількості зареєстрованих — 1 595 випускників минулих років.

Як зауважила директорка департаменту освіти і науки, молоді та спорту ОВА Мар’яна Марусинець, щороку кількість учасників НМТ в області зростає на кілька сотень. Зокрема, у 2025 році на Закарпатті буде 10 429 одинадцятикласників, серед них і вимушені переселенці. Це майже на 400 більше, ніж торік.

„Зараз одне з основних завдань — створити мережу тимчасових екзаменаційних центрів у регіоні, забезпечити їх комп’ютерами, інтернетом. Це має бути максимально комфортне середовище й безпечні умови для учасників НМТ. Над цим тісно працюємо з громадами та закладами”, — додала Мар’яна Марусинець.

Інформація про дату, місце та час проведення тестування буде доступна лише в персональних кабінетах учасників. З міркувань безпеки ці дані рекомендують не розголошувати.

Яким буде НМТ-2025

У 2025 році тестова робота складатиметься з чотирьох предметів:

трьох обов’язкових: українська мова, математика, історія України,

та одного предмета на вибір: українська література, іноземна мова, біологія, хімія, фізика або географія.

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