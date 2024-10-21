Остін у Києві оголосив новий пакет допомоги на $400 млн

Kárpátalja.ma Hовини

Міністр оборони США Ллойд Остін на зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським у Києві оголосив про виділення Україні пакета військової допомоги на 400 мільйонів доларів. Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Lloyd Austin újabb katonai segélycsomagot jelentett be Ukrajna számára

„Під керівництвом Джо Байдена США продовжують нарощувати підтримку (України – ред.). Сьогодні я хочу оголосити про виділення президентського пакета допомоги на 400 мільйонів доларів на боєприпаси, військову техніку та озброєння для України”, – заявив Остін.

За його словами, у США чудово розуміють наслідки путінської війни і для України, і для всього світу.

„Саме тому хотів би ще раз скликати Контактну групу з питань оборони України (формат „Рамштайн”). Ми працюємо у коаліції, що складається з понад 50 країн, для того, щоб надати безпекову допомогу Україні, щоб Україна перемогла”, – заявив глава Пентагону.

Він також запевнив, що США продовжать допомагати Україні.

„Ми будемо продовжувати надавати допомогу відповідно до двосторонньої безпекової угоди, яку ви підписали з Президентом Байденом. Тому я радий з вами проговорити подальше зміцнення нашого стратегічного партнерства”, – сказав міністр оборони США під час зустрічі з Зеленським.

ukrinform.ua