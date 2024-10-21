Остін у Києві оголосив новий пакет допомоги на $400 млн

Міністр оборони США Ллойд Остін на зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським у Києві оголосив про виділення Україні пакета військової допомоги на 400 мільйонів доларів. Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

„Під керівництвом Джо Байдена США продовжують нарощувати підтримку (України – ред.). Сьогодні я хочу оголосити про виділення президентського пакета допомоги на 400 мільйонів доларів на боєприпаси, військову техніку та озброєння для України”, – заявив Остін.

За його словами, у США чудово розуміють наслідки путінської війни і для України, і для всього світу.

„Саме тому хотів би ще раз скликати Контактну групу з питань оборони України (формат „Рамштайн”). Ми працюємо у коаліції, що складається з понад 50 країн, для того, щоб надати безпекову допомогу Україні, щоб Україна перемогла”, – заявив глава Пентагону.

Він також запевнив, що США продовжать допомагати Україні.

„Ми будемо продовжувати надавати допомогу відповідно до двосторонньої безпекової угоди, яку ви підписали з Президентом Байденом. Тому я радий з вами проговорити подальше зміцнення нашого стратегічного партнерства”, – сказав міністр оборони США під час зустрічі з Зеленським.

ukrinform.ua