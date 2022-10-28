Очільник Закарпаття зробив заяву про відключення світла

Виключати електроенергію в населених пунктах Закарпаття хочуть не більше ніж на 4 години. Голова Закарпатської ОВА розповів, що в краї робитимуть все можливе для того, аби люди не сиділи без світла по 12 годин. А максимум – 4 години.

Однак, як розповів очільник області на брифінгу в ОВА, для цього потрібно збільшити перелік населених пунктів, у яких відключатимуть електрику, вдвічі для того, щоб зменшити час відключень. Аби не було такого, що одне село залишається без електропостачання аж 10-12 годин.

Також Віктор Микита зауважив, що в області планують зробити ще й резервні черги. За його словами, на це все може піти кілька днів.

“Але я прошу всіх поставитися до цього з порозумінням. Ми стараємось. Але якщо завтра світло вимкнуть не на 4, а на 5 годин, то поки не варто говорити про якісь порушення. Ні, все залежатиме від ситуації, яка складеться”

– зазначив очільник Закарпаття.

За його словами, є ймовірність, що в області можуть не вкластися в ті 4 години, якщо потрібно буде більше заощадити електроенергію. Все залежить від того, як буде розвиватися ситуація далі і чи наноситиме росія удари по критичній інфраструктурі України.

Але наразі стоїть завдання саме таким чином працювати, щоб вкластися у ці 4 години.

transkarpatia.net