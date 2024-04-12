Очільник Закарпаття поїхав із робочим візитом у Будапешт

Голова Закарпатської ОВА Віктор Микита 12 квітня повідомив, що поїхав у сусідню країну — Угорщину.

Він зазначив, що з робочою поїздкою перебуває в столиці Угорщини — Будапешті.

За словами очільника Закарпаття, на порядку денному — візит до центрального офісу Угорської Екуменічної Служби Допомоги, зустріч із керівником Служби Ласло Легелом та командою.

Пріоритетні питання — допомога Харківщині, реалізація гуманітарних проєктів на Закарпатті та в інших регіонах України.

«Працюємо на міжнародних майданчиках для консолідації зусиль закордонних партнерів у напрямку забезпечення життєдіяльності Харкова, який зараз живе в надскладних прифронтових умовах», — додав Віктор Микита.

Фото: MTI/Purger Tamás