Пенсії у березні будуть проіндексовані

Мінсоцполітики віднайде ресурси для індексації пенсій у березні. Наприкінці січня стане відомим відсоток інфляції, на який індексуватимуть виплати.

Про це повідомила міністр соціальної політики Оксана Жолнович в ефірі телемарафону, передає Укрінформ.

“Звітність за останній місяць опрацьовуватиметься у січні. Тоді ж буде розраховуватися і рівень інфляції. Тож ближче до лютого ми будемо розуміти, на який відсоток інфляції індексуватимемо пенсії в березні”, – зазначила вона.

Водночас Жолнович запевнила, що міністерство знайде ресурс для березневої індексації. Також вона підкреслила, що передача інших соціальних виплат до адміністрування Пенсійного фонду ніяк не вплине на пенсійне забезпечення українців, оскільки лікарняними та субсидіями опікуватимуться новоутворені структури в межах фонду.

ukrinform.ua