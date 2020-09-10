Передали угорськомовний дитячий садок в смт. Середнє

6 вересня в смт. Середнє було урочисто передано угорськомовний дитсадок в рамках Програми розвитку дитячих садків Карпатського басейну.

Всіх присутніх привітав Йожеф Бугайло, генеральний консул Угорщини в Ужгороді, а потім прочитав лист професора, угорського політичного і державного діяча, віце-прем’єр-міністра Угорщини, лідера Християнсько-демократичної народної партії. Жолта Шем’єна, та Каталін Сілі уповноважена прем’єр-міністра Угорщин.

«За останні сто років у населеному пункті не було жодної угорськомовної освітньої інстанції, тож сьогодні лише одиниці розмовляють угорською мовою.» – сказала Ільдіка Орос, президентЗакарпатського угорськомовного педагогічного товариства (далі ЗУПТ) . Вона додала: «Угорськомовний дитячий садок дає надію на відновлення угорської мови та культури, а в свою чергу ЗУПТ буде продовжувати підтримувати угорськомовну освіту. Якщо буде потреба, то забезпечать відповідною допомогою для відкриття початкової школи.»

«Угорська мова повернулась до смт. Середнє!» – заявив Василь Брензович, очільник «КМКС» партії угорців України. За його словами, Середнє має надзвичайно славне минуле, воно різноманітними вузлами поєднане з історією Угорщини. Василь Брензович також вважає відкриття дитячого садка у відновленням угорської мови, яка тепер в організованій формі зможе розвиватися. Очільник подякував угорському уряду за підтримку та голові селищної ради за підтримку ініціативи та допомогу у її максимальній реалізації.

Емеріх Крицкій, голова селищної ради, сказав, що мирне співіснування громадян різних національностей ще більше урізноманітнило та збагатило інтелектуальне та культурне життя смт. Середнє.

На даний час населення становить 3500 осіб, а сам населений пункт розташований поблизу Ужгорода. На початку ХХ століття третина населення все ще вважали себе угорцями. З тих пір значна кількість угорських сімей асимілювали чи емігрували в інші міста. У населеному пункті немає жодної іншої установи, крім недільної школи, що працює під управлінням ЗУПТ, де освіта здійснюється угорською мовою, бо на неї є попит. Програма розвитку дитячих садків Карпатського басейну також спрямована на розширення існуючої освітньої мережі. У 2018 році ЗУПТ придбало будівлю в смт. Середнє з метою створення незалежного угорського дитячого садка. Будівля під час зовнішніх та внутрішніх реконструкцій була переобладнана для дитячого садка. Загальна вартість інвестицій, включаючи обладнання, дитячий майданчик та павільйони, становила 4 589 534 гривень.

Gál Adél

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