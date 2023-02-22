Перші західні танки з екіпажами прибудуть найближчим часом

У зворотному напрямку Україна вже відправила трофеї з поля бою.

Перше західні танки з навченими українськими екіпажами прибудуть в Україну найближчим часом. Про це повідомив у себе в Фейсбуці міністр оборони Олексій Резніков.

„Вільний світ створив „танкову коаліцію”, щоб допомогти Україні перемогти в цій війні. Вже найближчим часом ми очікуємо перших танків від партнерів з підготовленими українськими екіпажами”, – написав він.

Також Резніков розповів про відкриття в Німеччині, Литві, Латвії та Естонії експозицій з російськими танками, підбитими на фронті в Україні.

„24 лютого громадяни чотирьох країн одночасно побачать, що російські танки можуть потрапити в Європу через Україну тільки у вигляді музейних експонатів”, – зазначив міністр.

На думку Резнікова,побачивши російські танки в такому стані, європейці переконаються, що „Росію можна і потрібно перемагати в полі бою”.

„І краще це зробити в Україні, щоб потім не довелося зупиняти ворога біля свого будинку”, – підкреслив він.

unian.ua