Пишаємося нашими предками! – IX Курусфест в Пийтерфолві

Після року тиші, народна музика знову залунала у селі Пийтерфолво.

ГО “Про Культура Субкарпатіка” (PCS) вже дев’ятий раз організувала свій традиційний фестиваль 18 липня в місцевому парку. Громадська організація, яка цього року відзначила своє 10-річчя, вперше створила цей фестиваль у 2012 році з метою звернення до угорських коллективiв народної музики та народних танців Закарпаття та надання їм можливості представитись.

Подiю відкрила Ільдіко Орос, керівник громадської організації та президент ЗУІ ім. Ференца Ракоці ІІ.

Як вона висловила: «Ми повинні пишатися своїми предками і пам’ятати їхню славу. Ми можемо бути тут сьогодні, бо були люди, які відстоювали ці нації. Народ куруців не забув Ракоці! Viva! Viva! Viva!»

Чаба Надь, голова Асоціації “Ракоці Тарогато”, виконав пісню “Csínom Palkó, csínom Jankó”, яка стала головною мелодією фестивалю.

Матяш Сіладі, Генеральний консул Консульства Угорщини в Береговi, привітав учасників та побажав всім гарного проведення часу.

Олексій Петров, голова Закарпатської обласної ради, розказав, що нація повинна проводити власні культурні подiї, зберігати свої традиції. Українці, русини, угорці, румуни можуть жити в мирі та з толерантністю один до одного. Цей фестиваль – можливість і хороший приклад для того, щоб показати, що ми здатні на це.

Йосип Барта, представник та віце-президент ТУКЗ-КМКС, привітав організаторів та гостей заходу.

Після відкриття, студенти, які навчаються у художніх школах, могли отримати стипендії оголошені громадською організацією “Про Культура Субкарпатіка”. Основою гранту стали кошти зібрані на благодійному балi, що громадська оргазіназція разом з ЗУІ ім. Ференца Ракоці ІІ організували у 2020-му році. Загалом 329 дітей, які відвідують художні школи, отримали цю стипендію.

У другій половині дня учасники могли побачити виступи коллективiв, які прибули з різних місць Закарпаття, наприклад: Тийглаш, Дерцен, Tячiв, Велика Паладь та Тисобикень.

Оздоровчий кінний центр “Селiд” проводив демонстрацію зброї. Поруч зі їхнiм наметом люди мали можливість спробувати стрільбу з лука. Понад тридцять програм ремісництва чекали на учасникiв абсолютно безкоштовно. Серед них були вишивання, в’язання гачком, ткацтво, бісероплетіння, різьблення по дереву, розпис скла та виготовлення свічок. Учасники могли скуштувати смачні страви, вина та самогонку.

Фестиваль відвідало близько п’яти тисяч людей.

Проведення IX КуруцФест було б неможливе без підтримки та співпраці урядової комісії, відповідальної за завдання розвитку в Закарпатті, та Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Kárpátalja.ma