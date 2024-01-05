Подорожчає оформлення ID-картки від 1-го січня

Із 1 січня 2024 року зросте загальна вартість оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки, посвідки на тимчасове або постійне проживання в Україні, а також посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон.

Це пов’язано із тим, що ДП „Поліграфічний комбінат „Україна” змінило вартість бланків окремих біометричних документів.

Важливо – громадяни України, які оплатили адміністративні послуги та подали заяви для оформлення документів до 31.12.2023, отримають документи за старою ціною.

Ті, хто оплатив адмінпослуги до 31.12.2023, але заяву для оформлення документів ще не подав, здійснюватиме доплату за тарифами, що діятимуть на момент подачі відповідних заяв.

Нові ціни для оформлення документів:

Паспорт громадянина України (ID-картка) вперше – безкоштовно.

Паспорт громадянина України (ID-картка) до 10 робочих днів – Загальна вартість – 874 грн. (496 грн. – вартість адмінпослуги та 378 грн. – вартість бланка).

Паспорт громадянина України (ID-картка) до 20 робочих днів – Загальна вартість – 504 грн. (126 грн. – вартість адмінпослуги та 378 грн. – вартість бланка).

Посвідка на тимчасове проживання в Україні – Загальна вартість – 1056 грн. (452 грн. – вартість адмінпослуги та 570 грн. – вартість бланка, 34 грн. – державне мито).

Посвідка на постійне проживання в Україні – Загальна вартість – 1151 грн (496 грн. – вартість адмінпослуги та 570 грн. – вартість бланка, 85 грн. – державне мито).

Посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон – Загальна вартість – 6867 грн (452 грн. – вартість адмінпослуги та 6330 грн. – вартість бланка, 85 грн. – державне мито).

Джерело: Портал МВС