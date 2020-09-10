Покладанням вінків вшановували пам’ять Іштвана Добо, одного з найбільших героїв Угорщини, в селі Середнє

Громадська організація «Про Культура Субкарпатика» (далі PCS) з 2014 року віддає пошану традиційним заходом на згадку про Іштвана Добо . Однак, у зв’язку з епідеміологічною ситуацією, 6 вересня, у підвалі Добо, що знаходиться в селі Середнє, пам’ять одного з найбільших героїв угорської історії вшановували покладанням вінків.

На початку вшанування пам’яті, присягу Іштвана Добо можна було почути з мюзиклу «Зірки Егеру» у виконанні кантора Іштвана Бірти. Тоді доктор Ільдіка Орос, голова PCS, поділилася своїми думками з присутніми, та розказала, що кілька сотень років тому Добо та його побратими героїчно боролися проти тодішніх язичників, які нападали. – «Вони захищали християнство та Європу. Завдяки цьому вижили наші міста і села, збереглася ця різноманітна культура, збереглося християнство, яке ми змогли продовжувати. Це має пам’ятати кожен, хто живе в цьому селі. Ось чому ми проводимо Добов фест щороку , заради того, щоб усі про це пам’ятали, і ми змогли зберегти культуру громади, яку ми розвивали на Закарпатті протягом наступних століть».

У своєму виступі Василь Брензович, президент Партії угорців України «КМКС» , відродив найважливіші моменти життя Іштвана Добо, який народився в с. Середнє. В кінці промови, він додав: – «Ми повинні пам’ятати своє славне минуле, також для того, щоб зберегти на Закарпатті дух, який сотні років зберігали наші предки. Це включало мир між народами і те, що завжди були люди, які відстоювали християнство та європейську культуру».

На завершення, присутні поклали вінки пам’яті біля погруддя Іштвана Добо.

Хоча епідемія коронавірусу не дала можливості проводити великі фестивалі цього року, образ Іштвана Добо завжди залишатиметься зразковим для всіх угорців на батьківщині та за кордоном.

M.M.

Kárpátalja.ma