Покладання вінків в Ужгородському замку

Четвертий рік поспіль традиційно відбувається вшановування пам’яті Міклоша Берчені та його дружини Крістіни Чакі громадською організацією «Про Культура Субкарпатика» (далі PCS). Цього року, 20 вересня в Ужгородському замку, відбудося покладання вінків та вшановування пам’яті, адже через епідемологічну ситуацію організатори не змогли провести фестиваль.

Міклош Берчені найбільш віддано відстоював свободу на боці Ференца Ракоці. Він вірно слідував за ним. Він приніс чимало жертв заради власного народу, який на той час складався зі словаків, угорців та русинів. Граф та його дружина Крістіна Чакі були одними із найосвіченіших людей свого часу.

Ласло Берчені, син Міклоша Берчені, емігрував до Франції і заснував там полк французьких гусарів. Один із трьох угорських гусарських полків досі носить ім’я Берчені, а їхній гімн розпочинається словами « Gyönge violámnak letörött az ága…» яку співають угорською мовою. На початку заходу звучала ця композиція.

На заході виконуючий обов’язки директора Закарпатського обласного краєзнавчого музею імені Тиводара Легоцького Михайло Делеган вручив особливий похвальний лист голові Товариста угорської культури Закарпаття Ласло Брензовичу та Ільдіко Орос, голова PCS.













Поклавши вінки пам’яті біля бюсту графа та його дружини, організатори показали відеозбірку фестивалю ім. Берчені за останні роки на головній площі міста та роздавали листівки-запрошення на захід який відбудеться наступного року.

M.M.

Kárpátalja.ma