Покладання вінків в честь дня народження Ференца Ракоці

Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ, Товариство угорської культури Закарпаття, ГО Pro Cultura Subcarpathica та Благодійний фонд «Геніус» вшанували пам’ять Ференца Ракоці ІІ у Берегові. Представники установи та організацій поклали свої вінки до статуї Ракоці та на стіні замку Бетлена.

Fotó: Kárpátalja.ma

За традицією інституту Ракоці, ми вшановували великого князя у рамках програми “Тижні Ракоці”. Заходи були організовані з дотриманням суворих епідеміологічних правил. 25 березня відбулася Міжнародна географічна конференція “Соціально-географічні процеси в Центральній та Східній Європі: проблеми, тенденції, тенденції”, далі 27 березня вшанували пам’ять на честь домінуючої фігури в історії Угорщини.

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