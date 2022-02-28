На полігоні біля Ужгорода проводитимуть навчання

Будуть навчання Нацгвардії на полігоні в селі Оріховиця біля Ужгорода близько 18:00.

Людей просять не панікувати.

Нагадаємо, також, сьогодні о 18:00 годині у Мукачеві та Ужгороді лунатимуть навчальні сирени.

Forrás: mukachevo.net