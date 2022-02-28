На полігоні біля Ужгорода проводитимуть навчання

Будуть навчання Нацгвардії на полігоні в селі Оріховиця біля Ужгорода близько 18:00.
Людей просять не панікувати.
Нагадаємо, також, сьогодні о 18:00 годині у Мукачеві та Ужгороді лунатимуть навчальні сирени.
Forrás: mukachevo.net
Будуть навчання Нацгвардії на полігоні в селі Оріховиця біля Ужгорода близько 18:00.
Людей просять не панікувати.
Нагадаємо, також, сьогодні о 18:00 годині у Мукачеві та Ужгороді лунатимуть навчальні сирени.
Forrás: mukachevo.net
Oroszország ellen egyre több szankciót vezetnek be.
Peszkov szerint az Ukrajnának történő fegyverszállítások veszélyesek és destabilizálóak.
10 tonna élelmiszer, ezernél is több önkéntes.
Уважно слухайте звук сирени та радіо.
Az ENSZ szerint több mint 100 ezer ember kényszerült elhagyni otthonát Ukrajnában.