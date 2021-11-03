Дитині паралізувало ногу: на Закарпатті виявили страшну недугу

У 12-річної мешканки Закарпаття нещодавно медики діагностували поліомієліт. Поліомієліт — це гостре інфекційне захворювання. Поліовірус поширюється від людини до людини через фекалії та слину, найчастіше — через брудні руки, заражену їжу та воду.

Відомо, що дівчинка не вакцинована. Наразі перебуває на лікуванні у неврологічному відділенні Закарпатської обласної дитячої лікарні.

Внаслідок недуги дитині паралізувало ногу. У сім’ї інфікованої виховують ще двох дітей. Усі вони не були щеплені.

Поліомієліт на Закарпатті підтвердили поки лише у госпіталізованої школярки.

Forrás: pmg.ua