Співробітники поліції Закарпаття постійно здійснюють контроль за дотриманням громадянами заборони щодо продажу та використання піротехнічних виробів.

У період новорічних свят такі заходи посилюються. Жителям краю правоохоронці нагадують про те, що на всій території України під час воєнного стану заборонено продавати салюти, феєрверки та петарди, а також їх запускати. Усіх порушників поліція буде притягувати до відповідальності. Покарання залежатимуть від того, як буде кваліфікуватися вчинок. Яка відповідальність за реалізацію чи використання піротехнічних засобів:

ст. 164 КУпАП — порушення порядку провадження господарської діяльності — штраф у розмірі від 17 тис. до 34 тис. грн. Також у порушників забиратимуть продукцію та гроші, одержані внаслідок вчинення цього правопорушення;

ст. 182 КУпАП — порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил дотримання тиші в населених пунктах і громадських місцях;

ст. 195-6 КУпАП — порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів;

ст. 296 Кримінального кодексу України України (хуліганство) — від 17 тис. до 34 тис. грн. штрафу, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п’яти років.

Шановні громадяни, будьте відповідальними, не нехтуйте правилами безпеки та зустріньте прийдешній рік без пригод!

karpat.in.ua