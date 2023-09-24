Понад півтисяча шкіл Закарпаття обладнані “тривожною кнопкою”

Таку цифру закладів освіти, які перебувають під захистом поліції назвали в Управлінні поліції охорони в Закарпатській області.

Так, вже 621 заклад освіти області під надійним захистом поліції охорони Закарпаття. Тільки протягом вересня поліцією охорони Закарпаття залучено 143 заклади освіти. Серед них садочки, школи та заклади позашкільної освіти.

Зазначимо, що 7 квітня Кабінет Міністрів України ухвалив Концепцію безпеки закладів освіти, яка передбачає нові підходи до пожежної безпеки, охорони дитсадочків і шкіл із залученням поліції, організації пропускного режиму, відеонагляду тощо. Відтепер місцева влада, освітяни та співробітники правоохоронних органів мають посилити заходи безпеки та контроль за правопорядком у закладах освіти.

kiszo.news