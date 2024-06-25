Початок переговорів про вступ України до ЄС

Сьогодні, 25 червня 2024 року, розпочнуться офіційні переговори про вступ України до Євросоюзу. Це передостання і найскладніша стадія євроінтеграції. Після неї лишається останній етап – схвалення Радою ЄС, Європарламентом і підписання договору. І це справді гарні новини.

Такий шлях проходили усі, хто виявив бажання вступити в ЄС. І тут багато чого залежатиме саме від нас – темпи, з якими ми проводитимемо реформи, бажання повноцінно імплементувати європейські стандарти у наше життя, швидкість законотворчої роботи тощо. Можна, звісно, розтягнути це на десятиліття, а можна, як сказав Президент Зеленський, «спробувати ще раз здивувати партнерів».

Процес складається з кількох ключових етапів, і деякі з них Україна вже пройшла.

28 лютого 2022 року Україна подала офіційну заявку на вступ до ЄС.

17 червня 2022 року Європейська комісія, розглянувши заявку, рекомендувала Раді ЄС, до якої входять представники всіх країн-членів, надати Україні статус кандидата на вступ.

23 червня 2022 року Рада ЄС погодилася, Україна отримала статус кандидата на вступ. Це означає, що вона офіційно розпочинає процес переговорів.

Нині Україна знаходиться саме на цьому етапі. Переговори проводяться за 35 різними розділами (так званими „главами”), які охоплюють різні сфери, такі як економіка, права людини, екологія, юстиція тощо. У кожному розділі ЄС і Україна обговорюють, як українські закони, політики і стандарти можуть бути приведені у відповідність до стандартів ЄС.

Після того як кожний розділ обговорений і Україна виконає необхідні вимоги, розділ вважається „закритим”.

Коли всі розділи закриті, Україна і ЄС підписують угоду про вступ. Після цього угода має бути ратифікована всіма країнами-членами ЄС і самою Україною.

Після ратифікації угоди Україна офіційно стане членом Європейського Союзу.

ukrinform.ua