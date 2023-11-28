Будапештське об’єднання самаритян Угорщини передало співробітникам Берегівської станції швидкої допомоги близько тонни продуктів харчування тривалого зберігання. Благодійна організація неодноразово допомагала установі й до початку війни. Нинішній вантаж вартістю близько півтора мільйона форинтів був доставлений за сприяння Генерального консульства Угорщини в Ужгороді.

«З початку війни уряд, громадські й церковні організації Угорщини всіма силами підтримують Україну та людей, які проживають на Закарпатті. Нинішня допомога – чергове підтвердження цього. Гуманітарний вантаж зібрало Будапештське об’єднання самаритян Угорщини для працівників станції швидкої допомоги та їхніх родин», – повідомив під час передачі консул Угорщини в Ужгороді Ференц Пап. За словами дипломата, благодійна організація вже неодноразово допомагала закарпатцям. Доставили вантаж за сприяння Генерального консульства Угорщини в Ужгороді.

Директорка Берегівської станції швидкої допомоги подякувала співробітникам консульства, а також угорським благодійникам за підтримку колективу. «Ми дуже вдячні за допомогу, за те, що про нас не забувають. Наразі на станції швидкої медичної допомоги працюють 52 співробітники, двоє перебувають на фронті. Ця допомога стане в нагоді для кожного з них», – зазначила директорка.

Гуманітарний вантаж із Будапешта до кордону доставила служба швидкої допомоги «Дельта», а звідти до Берегова вантаж допомогло доправити Генеральне консульство Угорщини в Ужгороді.

kiszo.news