Президенти України, Чехії та Словаччини підписали спільну декларацію

Президенти України Володимир Зеленський, Чеської Республіки Петр Павел і Словацької Республіки Зузана Чапутова підписали спільну декларацію про підтримку української європейської та євроатлантичної інтеграції.

Підписання документа відбулося під час візиту чеського та словацького лідерів у Київ.

«Вдячний Словаччині та Чехії за підтримку інтеграції нашої держави у європейську і євроатлантичну. Відповідні принципи зафіксовані у спільній декларації, яку ми тільки-но підписали», – сказав Зеленський на пресконференції за результатами зустрічі з президентами.

Глава Української держави також висловив вдячність лідерам і народам Словаччини й Чехії за те, що «ми разом захищаємо нашу свободу та життя наших людей».

28 квітня до Києва прибули президент Чехії Петр Павел та його словацька колега Зузана Чапутова.

ukrinform.ua