Заява керівництва ТУКЗ-КМКС щодо чергової антиугорської провокації

Товариство угорської культури Закарпаття (КМКС) вітає заяву уряду Угорщини щодо можливості щеплення закордонних угорців та тих, хто не має картки медичного страхування, зареєстрованої в Угорщині. Ми вважаємо, що здійснення цієї акції, за яку виступало і ТУКЗ-КМКС, може значним чином посприяти стримуванню епідемії по обидва боки кордону та допомогти відродити транскордонні зв’язки.

Наше Товариство засуджує чергову антиугорську провокацію в Берегові, під час якої 2 травня 2021 року на світанку Великодньої неділі християн східного обряду невідомі зловмисники розмістили в кількох частинах міста плакати із загрозливим змістом із закликом знищити угорську етнічну спільноту.

ТУКЗ-КМКС та угорці Закарпаття не розуміють бездіяльності влади, оскільки угорська громада в Україні перебуває під постійною загрозою з 2015 року. Крім акцій радикального націоналізму, ​останніми роками наша громада отримує численні повідомлення та анонімні листи з погрозами, є свідком відкритих антиугорських маршів, спалахів націоналізму, графіті, пошкодження пам’ятників та споруд, пов’язаних з угорською меншиною (як, наприклад, підрив офісу КМКС), загальнонаціональної істерії через використання національної символіки. Усі ці вияви стали звичними явищами.

Ми шкодуємо, що антиугорські акції не розслідуються й залишаються безкарними, адже це забезпечує підживлення для подальшого підбурювання проти нашої національної спільноти. Для нас також незрозуміло, чому жоден український політик не засудив такого серйозного акту проголошення (пропагування) геноциду проти українських громадян і чому ці події не «зацікавили» журналістів національної преси. Водночас наше Товариство вітає позитивні заяви щодо угорців заступника керівника фракції партії «Слуга народу» Миколи Тищенка під час візиту до Закарпаття. Ми переконані, що тверезий та позитивний настрій сприятиме розвитку гарних відносин між двома країнами.

Ужгород, 04.05.2021

Керівництво ТУКЗ-КМКС

Джерело інформаційного матеріалу: politic.karpat.in.ua