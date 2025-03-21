Програми в етнографічному будинку-музеї в с. Великі Береги продовжуються

Громадська організація Pro Cultura Subcarpathica щотижня запрошує відвідувачів на різноманітні заходи.

12 березня гостями будинку-музею були учні Реформатського ліцею в с. Великі Береги. Молодь ознайомилася з інтер’єром будинку, його характерними предметами, а також відвідала ботанічний сад імені Йожефа Сікури.

Під час програми увага була зосереджена на нанизуванні бісеру та обробці фетру. Учні виготовляли значки в національних кольорах з бісеру, а також квіти з фетру, такі як тюльпани та троянди, переважно в національних кольорах. На кухні готували справжній делікатес — давно забутий десерт: кукурудзяні коржики, тобто бісквіт з кукурудзяного борошна з родзинками та вишнями.

Наступне заняття відбулося 19 березня і було присвячене обробці пряжі. На програму приїхали близько 30 школярів з Чонкапапі. У будинку-музеї неодноразово проходили заняття з ткацтва, щоб групи, які приїжджають здалеку, могли ознайомитися з основами виготовлення полотна та берегівського ткацтва. Більшість учасників групи з Чонкапапі вперше сідали за ткацький верстат. У коморі будинку-музею на встановленому обладнанні учні ткали смугасту хустку.

Під час ткацтва вони також знайомилися з інструментами для прядіння — м’ялкою, залізною щіткою, ножними та колісними прядками. У той же час в кімнаті для занять учні знайомилися з обробкою пряжі. Багато хто взяв у руки голку, щоб спробувати оволодіти основами вишивки хрестиком, вишиваючи берегівські мотиви на маленьких закладках. Деякі обрали прядіння, вивчаючи один із способів виготовлення мотузки.

Організатори прагнуть забезпечити різноманітні та цікаві програми, які відповідають віковим групам учасників. Важливо, щоб час, проведений у будинку-музеї, був одночасно приємним, розважальним та пізнавальним. Крім того, учасники мають можливість забрати додому власноруч виготовлені вироби. Спостерігаючи за ентузіазмом молоді, можна сказати, що кожна група знаходить для себе найцікавіші заняття. У сфері рукоділля вони можуть обирати з принаймні двох видів діяльності, а найзавзятіші пробують себе в усіх запропонованих техніках. Крім того, групи можуть вільно користуватися народними іграми будинку-музею, а в гарну погоду спільні заходи на подвір’ї також важливі для відвідувачів.

Заняття в будинку-музеї в с. Великі Береги організовує Pro Cultura Subcarpathica за підтримки Фонду Чоорі Шандора та у співпраці з Будинком Традицій.

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