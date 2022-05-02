Угорщина подарувала Мукачівській греко-католицькій єпархії мікроавтобус

За ініціативи уповноваженого з питань розвитку та співпраці між областю Саболч-Сатмар-Берег і Закарпаттям, Іштвана Грежі, на Закарпатті розпочато організацію низки нових проєктів щодо надання допомоги вимушеним переселенцям.

Дана місія здійснюється в рамках гуманітарної програми уряду Угорщини «Hungary Helps» («Угорщина допомагає») через ТзОВ «Террареклам». Завдяки підтримці Угорщини ТзОВ «Террареклам» розробила та започаткувала у Закарпатті низку програм.

Так, у програму «Споживок» залучено сім підприємців-рестораторів, збережено 72 робочих місць, роздано 55 тисяч порцій теплої їжі у 24 населених пунктах. Щодо програми «Питна вода», то 34 тисячі пляшок (1,5 л) води передано до двох ОВА України і 55 тисяч пляшок, в рамках програми «Споживок», для забезпечення переселенців. У програмах «Соціальний хліб» та «Макаронні вироби» закуплено 25 тонн борошна і 5 тонн макаронних виробів.

Усі програми мають подвійну мету: перша – це гуманітарна місія, тобто допомога вимушеним переселенцям на території Закарпаття, друга –підтримка підприємств та збереження робочих місць.

І зараз, в рамках програми «Угорщина допомагає» Мукачівській греко-католицькій єпархії передано мікроавтобус, який використовуватимуть для забезпечення потреб вимушених переселенців. Урочисто передав транспортний засіб Трістан Азбей, держсекретар Угорщини, відповідальний за реалізацію програми гуманітарної допомоги «Hungary Helps».

«Я з величезним співчуттям слухав історії про те, як зараз живуть вимушені переселенці, особливо хворі та літні люди. Тому уряд Угорщини підтримує важливу місію Мукачівської греко-католицької єпархії, яка щодня допомагає людям, що опинилися у скрутній ситуації. Ми щиро вдячні та високо цінуємо вклад священнослужителів у такий складний час. Хай Бог вас благословить!», – наголосив держсекретар.

Крім того, Трістан Азбей розповів, що в рамках програми «Угорщина допомагає» до України було направлено гуманітарну допомогу на понад 2 млрд форинтів. Також Угорщина підтримала реалізацію численних програм для внутрішніх вимушених переселенців, які оселилися на Закарпатті.

Важливо, що в рамках «Hungary Helps» започатковують ще два напрямки – забезпечення продуктами харчування українців, що постраждали від війни та надання великої партії медичних препаратів на сотні мільйонів форинтів.

Forrás: life.ko.net.ua