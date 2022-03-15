Про медичне забезпечення біженців в Угорщині

Біженці мають право на наступні послуги з охорони здоров’я:

Якщо особа, яка звернулася за отриманням статусу біженця і ще не має медичної страховки, має право на безкоштовне медичне лікування у разі хвороби.

a) на базову медичну допомогу, огляди та лікування в межах загальної практики сімейної медицини;

b) на обстеження та лікування у разі невідкладної потреби, а також на медикаменти, що використовуються при наданні допомоги;

c) стаціонарне лікування, що надається в невідкладних випадках, а також медичне лікування, призначене лікарем, включаючи хірургічні втручання та медичні матеріали і протези, що використовуються при цій процедурі, медичну допомогу, ліки, перев’язувальні матеріали, необхідні для лікування;

d) супровід амбулаторного або стаціонарного лікування до одужання або стабілізації стану;

e) інші медичні засоби, призначені лікарем;

f) невідкладна стоматологічна допомога та лікування зубів, за умови, що пацієнт отримує найдешевше лікування;

g) супровід вагітності та пологи і втручання для переривання вагітності відповідно до умов, встановлених законом;

h) обов’язкова вакцинація за віком.

Загальний огляд за особами, які чекають на отримання статусу, здійснюється в центрах розташування біженців.

Біженці, які чекають на отримання статусу і живуть у приватному секторі, мають можливість пройти огляд в амбулаторії сімейної медицини.

Базові медичні послуги біженці можуть отримати в рамках допомоги, що надаються органом місцевого самоврядування за місцем проживання.

Міграційна служба відшкодовує повну вартість лікарських засобів на основі виданого лікарем рецепта, де вказаний номер заявки біженця.

Міграційна служба відшкодовує медичним працівникам витрати на медичний огляд біженців та обов’язкові вакцини, призначені органом державного управління охорони здоров’я.

Джерело: karpat.in.ua