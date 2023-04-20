Південна Корея виділить $230 мільйонів на допомогу Україні
Південна Корея засудила російську агресію та повідомила про виділення 230 млн доларів на допомогу Україні.
Як передає Укрінформ, про результати зустрічі із Повноважним Послом Республіки Корея в Україні Кім Хьонг Те повідомляє міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в Телеграмі.
„Південна Корея засудила російську агресію в Україні та виділяє 230 млн доларів нам на допомогу”, – зазначив він.
За словами Ткаченка, передусім сторони обговорили, як використовувати корейські передові технології для промоції української культури. Водночас міністр підкреслив, що Південна Корея – країна інновацій, тож її досвід є актуальним для України. Зокрема, в галузі роботи з технологіями у сфері культури та мистецтва, кіноіндустрії, зокрема щодо створення серіалів та функціонування K-pop культури.
„Наголосив пану послу, що промоція української культури через новітні технології – це також промоція цих технологій через культуру”, – зауважив він.
Водночас, за словами очільника МКІП, у фокусі зустрічі постала співпраця у сфері захисту, охорони та збереження української культурної спадщини, обмін досвідом, підтримка українських закладів культури та митців під час війни.
„Вдячні Південній Кореї за всебічну підтримку та зацікавленість у співпраці. Будемо працювати в напрямку створення новітніх спільних культурних проєктів”, – підсумував він.