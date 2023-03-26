Північна Македонія готова передати Україні 12 гелікоптерів Мі-24

З 12 штурмових гелікоптерів Мі-24, які має Північна Македонія, її Збройні сили використовують лише дві машини.

Північна Македонія провела аналіз і вирішила, що готова передати Україні 12 гелікоптерів Мі-24. Відповідна пропозиція буде внесена на наступному засіданні уряду 29 березня.

Ухвалення такого рішення не вплине на боєготовність Збройних Сил Північної Македонії. Про це повідомила міністр оборони країни Слов’янка Петровська й додала, що замість цих вертольотів країна придбає вісім нових, пише видання „Независен Весник”.

„Вся техніка, яка наразі передана, окрім того, що це на прохання українців, вона їм потрібна, і це техніка, якою українська армія вміло користується. Це техніка, у якої за нашими планами закінчується термін експлуатації. Ця техніка не буде невід’ємною частиною нашого озброєння, і цілком певно, що через короткий проміжок часу нам довелося б її знищити”, – сказала Петровська.

Як пише видання Defence24, із 12 штурмових Мі-24 і 4 багатоцільових гелікоптерів Мі-8/17, які має Північна Македонія, її Збройні сили використовують лише по дві машини кожного типу.

Чотири Мі-24 були модернізовані протягом останніх 10 років у співпраці з ізраїльською компанією Elbit Systems. Вони були адаптовані для взаємодії з силами НАТО та оснащені авіонікою, що дозволяє використовувати окуляри нічного бачення (NVG) і систему нічного бачення Aviators (ANVIS/HUD). Також додано сучасну навігацію, інфрачервоне освітлення та інші модифікації.

„На складах Збройних сил Північної Македонії досі перебувають шість немодернізованих гелікоптерів Мі-24, але вони знаходяться там уже кілька років і не придатні до польотів. Однак їх можна використовувати як запчастини для інших машин. Усього йдеться про чотири (по два Мі-24 і Мі-8) модернізовані гелікоптери, готові до експлуатації відразу; чотири борти (Мі-24), які вимагають ремонту; і вісім гелікоптерів (шість Мі-24 і два Мі-8/17), що не літають принаймні 15 років та підходять для запчастин”, – пише Defence24.

Forrás: unian