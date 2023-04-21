Підписано останні юридичні документи щодо будівництва сміттєсортувального заводу у с. Яноші

Голова загальних зборів області Саболч-Сатмар-Берег (Угорщина) Оскар Шестак та голова Берегівської міської ради Золтан Бабяк підписали останні правові документи, які дозволяють будівництво сміттєсортувального заводу у с. Яноші Берегівського району. Підготовчі роботи зі спорудження полігону для захоронення відходів вже розпочато. Підряд виконуватиме угорська компанія «Mento». Голова Закарпатської обласної ради Володимир Чубірко разом з Оскаром Шестаком та директоркою ЄОТС ТИСА Андрею Сабоне Цап відвідали територію спорудження заводу та перевірили стан будівельного майданчику.



– Усі формальні речі, документи, що синхронізують вимоги законодавства України і Угорщини, підписані й виконані. Переходимо до активної фази будівництва, будемо підганяти і контролювати виконавців, щоб вкластися в терміни, – прокоментував Володимир Чубірко.



Завод механізованої переробки твердих побутових відходів потужністю від 20 до 30 тис. т/рік обслуговуватиме 40 населених пунктів Берегівського району (200 тисяч осіб). За словами Володимира Чубірка, поки що це єдине в Україні підприємство, яке працюватиме за такою технологією.

Перша черга будівництва заводу була розпочата у 2012 році, 3 роки по тому відкрито першу лінію. Однак через інфляцію і брак фінансування роботи припинилися. Складнощі з коштами були викликані й економічною кризою 2022-го року в Європі, зокрема в Угорщині. У зв’язку з цим багато грантових проєктів скасували. Керівництву Закарпатської обласної ради, яка є співзасновником Європейського об’єднання територіального співробітництва ТИСА, вдалося домовитися про виділення додаткового траншу – 7 млн євро. 3 млн. євро надала угорська сторона, 5 – Євросоюз. Кілька місяців тому роботи відновилися. Завершення будівництва, згідно з графіком виконання, заплановано до кінця 2023 року.



Далі у планах – будівництво подібних заводів вздовж русла річки Тиса, що вирішить давню проблему сміття як Закарпаття, так і в цілому Європейського Союзу, – зазначив Володимир Чубірко.

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