Рада підтримала продовження воєнного стану і мобілізації

Верховна рада ухвалила закон №12151 про затвердження Указу президента про продовження дії воєнного стану, а також №12152 про продовження загальної мобілізації. Як повідомляє нардеп від „Голосу” Ярослав Железняк, документи підтримали 311 та 304 нардепи відповідно.

Згідно з законами, дія воєнного стану та загальної мобілізації продовжується на 90 діб — з 10 листопада 2024 року до 7 лютого 2025 року.

Це було 13 голосування за воєнний стан.

24 лютого 2022 року президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні. Верховна рада проголосувала за запровадження воєнного стану.

Того ж дня представник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі Суспільному підтвердив, що у зв’язку з агресією РФ та запровадженням воєнного стану на території України починає діяти обмеження на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років.

Відтоді воєнний стан і мобілізацію в Україні неодноразово продовжували.

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