Рада підтримала продовження воєнного стану ще на три місяці

Верховна рада сьогодні, 23 липня, підтримала продовження дії воєнного стану і загальної мобілізації в Україні ще на 90 днів – з 12 серпня по 9 листопада.

Про це у Telegram повідомив нардеп від парламентської фракції „Голос” Ярослав Железняк.

За його словами, „За” законопроєкт щодо продовження дії воєнного стану проголосувало 339 парламентарів.

Крім цього ВР проголосувала за продовження в Україні загальної мобілізації. Це було вже 12-те голосування парламенту за ці два закони. Далі їх має підписати президент Володимир Зеленський.

Напередодні глава держави Володимир Зеленський вніс на розгляд парламенту законопроєкти про продовження в Україні строку дії воєнного стану і загальної мобілізації ще на 90 днів.

Воєнний стан і мобілізація в Україні

24 лютого 2022 року президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні. Верховна рада проголосувала за запровадження воєнного стану.

Того ж дня представник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі Суспільному підтвердив, що у зв’язку з агресією РФ та запровадженням воєнного стану на території України починає діяти обмеження на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років.

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