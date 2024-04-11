Рада ухвалила в цілому законопроект про мобілізацію

Рішення підтримали 283 народних депутата.

У четвер, 11 квітня, Верховна Рада затвердила в цілому законопроект про мобілізацію №10449. Про це повідомив замголови фінансового комітету парламенту Ярослав Железняк.

За ухвалення проекту закону „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку” проголосували 283 народних депутата (при необхідних мінімум 226).

Якщо розглядати за фракціями, то голоси віддали 192 нардепи із „Слуги народу”, 16 – з „Голосу”, 18 – із групи „Платформа за життя та мир”, 16 – з „Відновлення”, 12 – з групи „За майбутнє”, 15 – з „Довіри” та 12 позафракційних парламентарів.

Перед цим народні депутати проголосували за вилучення із законопроекту норми про демобілізацію, яка була в першому читанні. Вона передбачала звільнення зі служби військових, які загалом відслужили 36 місяців під час дії воєнного стану. Водночас їх звільнення мало здійснюватися у терміни, визначені рішенням Ставки верховного головнокомандувача.

За вилучення цієї норми із законопроекту про мобілізацію проголосувало 227 нардепів. Тепер в законі про мобілізацію немає жодного визначено терміну для демобілізації тих, хто захищає Україну з перших днів повномасштабного вторгнення.

Посилення мобілізації

Новий урядовий законопроект про посилення мобілізації №10449 зареєстрували у Верховній Раді 30 січня 2024 року. За основу його ухвалили 7 лютого. Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки 9 квітня завершив розгляд законопроекту до другого читання.

Раніше нардеп Ярослав Железняк зазначав, що інтрига щодо нього полягає не в фінальному голосуванні. Інтрига буде у врахованих правках, таких як про демобілілщзацію.

unian.ua