Рада ухвалила закон про мобілізацію засуджених

Верховна Рада України ухвалила закон щодо запровадження інституту умовно-дострокового звільнення осіб від відбування покарання для безпосередньої їх участі в обороні країни, захисті її незалежності та територіальній цілісності.

Про це повідомив народний депутат від парламентської фракції «Голос» Ярослав Железняк у Телеграмі, передає Укрінформ.

Він уточнив, що законодавча ініціатива №11079-1 була ухвалена в цілому 279 голосами народних депутатів.

Закон розроблено з метою визначення правових та організаційних засад залучення до військової служби громадян, яким призначено покарання за вчинення злочинів у вигляді обмеження волі або позбавлення волі.

Під час проведення мобілізації та/або дії воєнного стану до осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі, судом може бути застосоване умовно-дострокове звільнення для проходження ними військової служби за контрактом.

Умовно-дострокове звільнення для проходження військової служби за контрактом може бути застосовано судом, якщо засуджений виявив бажання проходити військову службу за контрактом та відповідає вимогам проходження військової служби.

Також встановлюється відповідальність за ухилення від проходження військової служби такими особами – позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Не будуть звільнятися особи, причетні до терористичних актів, фінансування тероризму, а також засуджені особи за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатацію транспортних засобів в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, що призвело до ДТП із загибеллю іншої особи, а також громадяни, які були засуджені за скоєння умисного вбивства двох або більше осіб, або поєднаного із зґвалтуванням або сексуальним насильством, та особи, що здійснили особливо тяжкі корупційні правопорушення.

Очікується, що ухвалення закону забезпечить створення додаткових можливостей для комплектування Збройних сил України та інших військових формувань, а також надасть додаткову мотивацію особам, засудженим за вчинення злочинів, до виправлення та виконання обов’язку з відсічі збройної агресії проти України.

ukrinform.ua