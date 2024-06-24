Рада ЄС погодила 14-й пакет санкцій проти РФ

Рада Європейського Союзу погодила 14-й пакет індивідуальних та економічних санкцій проти РФ, спрямованих на енергетику, фінанси та торгівлю, і ускладнять обхід вже запроваджених обмежень ЄС.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Ради ЄС.

Санкції запроваджені у відповідь на „неспровоковану та невиправдану агресивну війну” РФ проти України.

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що раніше запроваджені санкції суттєво послабили російську економіку та завадили Путіну здійснити свої плани знищити Україну, хоча „він все ще продовжує незаконну агресію проти мирного населення та цивільної інфраструктури”.

„14-й пакет санкцій демонструє нашу єдність у підтримці України та прагненні обмежити злочинну діяльність Росії проти українців, включаючи спроби обійти заходи ЄС”, — зазначив він.

Новий пакет включає обмежувальні заходи щодо 116 фізичних та юридичних осіб, відповідальних за дії, що „підривають або створюють загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України”.

Які ще обмеження містить 14-й пакет:

Заборона на послуги з перевантаження російського скрапленого газу на території ЄС з метою перевалки в треті країни. Це охоплює як перевезення з судна на судно, так і перевезення з судна на берег, а також операції з перевантаження. Це не вплине на імпорт, а лише на реекспорт до третіх країн через ЄС.

з метою перевалки в треті країни. Це охоплює як перевезення з судна на судно, так і перевезення з судна на берег, а також операції з перевантаження. Це не вплине на імпорт, а лише на реекспорт до третіх країн через ЄС. Заборона нових інвестицій, а також надання товарів, технологій і послуг для завершення споруджуваних проєктів щодо СПГ, таких як Arctic LNG 2 і Murmansk LNG. Вводяться обмеження на імпорт російського газу через термінали ЄС, не підключені до системи природного газу.

для завершення споруджуваних проєктів щодо СПГ, таких як Arctic LNG 2 і Murmansk LNG. Вводяться обмеження на імпорт російського газу через термінали ЄС, не підключені до системи природного газу. Заборона на використання „Системи передачі фінансових повідомлень” (SPFS), спеціалізованого сервісу обміну фінансовими повідомленнями, розробленого Центробанком Росії для нейтралізації ефекту обмежувальних заходів.

(SPFS), спеціалізованого сервісу обміну фінансовими повідомленнями, розробленого Центробанком Росії для нейтралізації ефекту обмежувальних заходів. Заборона операторам ЄС здійснювати транзакції з особами, які входять до списку тих, хто використовує SPFS за межами Росії.

з особами, які входять до списку тих, хто використовує SPFS за межами Росії. Заборона на операції з цільовими кредитними та фінансовими установами та постачальниками криптоактивів, заснованими за межами ЄС, коли ці організації сприяють транзакціям, які підтримують оборонно-промислову базу Росії шляхом експорту, постачання, продажу, передачі або транспортування до РФ товарів і технологій подвійного призначення, чутливих предметів, бойових товарів, вогнепальної зброї та боєприпасів.

та постачальниками криптоактивів, заснованими за межами ЄС, коли ці організації сприяють шляхом експорту, постачання, продажу, передачі або транспортування до РФ товарів і технологій подвійного призначення, чутливих предметів, бойових товарів, вогнепальної зброї та боєприпасів. Для запобігання поширенню дезінформації політичним партіям та фондам, неурядовим організаціям, включаючи аналітичні центри, або постачальникам медіапослуг у ЄС більше не буде дозволено приймати фінансування, що надходить від російської держави та її довірених осіб.

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