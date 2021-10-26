Це і наше минуле – вшанування революції 1956 року в Береговi

65 років минуло відтоді, як мирний протест у Будапешті проти комуністичних репресій призвів до кривавої помсти. Восени 1956 року угорський народ засвідчив свою волелюбність проти сталінського терору та радянської окупації.

Громадська організація «Про Культура Субкарпатіка» (далі PCS) щороку вшановує героїв революції 56 року перед пам’ятником на залізничному вокзалі Берегова. Цього року PCS разом із Консульством Угорщини в м. Берегово та КМКС нагадали про події.

У своїй промові Ільдіко Орос, президент ГО «Про Культура Субкарпатіка»та Закарпатського угорського iнституту імені Ференца Ракоці II наголосила, що «це загальна пам’ять про минуле Угорщини. Пам’ять в Тисо-Дунайськiй низовині яку ми всі відвідували. Це минуле закарпатських угорців також».

Генеральний консул Консульства Угорщини у м. Берегово, Матяш Сiладі назвав місце розташування пам’ятника символічним, який був побудованний у 2016 році за допомогою консульства та міської ради Берегова в пам’ять про мучеників. Генеральний консул нагадав подробиці події революції.

“Ми пам’ятаємо майже 3400 відважних угорських і неугорських героїчних смертей. Тисячі загиблих, ув’язнених, і 229 страчених цивільних жертв були потрібні для тих, хто пережили жахи до і після 56 року, щоб повірити в те, що надію ніколи не слід втрачати ». – сказав Золтан Бабяк, мер Берегова.

Стандарт заходу підняла гра актора Аттіли Ференці, хто розповiв вірш Шандора Петефі «Ви славні пани».

«Ми члени щасливого покоління, якому досі не доводилося переживати ці жахи, і в школі ми змогли дізнатися про це, побувати на вшануванні пам’яті та зустрітися з людьми, які можуть розповісти нам про те, що трапилося тоді й там у 1956 роцi. Наша відповідальність, щоб наступне покоління не пізнавало події через сухі факти на уроці історії, вони повиннi відчути вогонь, пристрасть і відчуття свободи, які відчували люди революцiї», – підкреслив Ласло Молнар, секретар ГО «ТУКЗ – КМКС» з питань культури.

Наталія Вароді, доцент Закарпатського угорського iнституту імені Ференца Ракоці II, наголосила, що революція 1956 року стала символом єдності Угорщини, еталоном, який необхідно передати наступним поколінням. Iсторкиня згадала попередники революції та прославила закарпатських героїв.

Присутні увінчали пам’ятник революції.

День пам’яті продовжився в театрі Берегова де на вшануванні революції присутніх привітала директорка Благодійного фонду Угорського драматичного театру Закарпаття, Едіна Сін та голова місцевої організації КМКС, Йожеф Шін. .

Після промов бажаючі мали змогу побачити майже годинну програму театру та танцювального гурту Шодро. У святковій програмі теми національної приналежності, відчуття існування меншості та відчуття відокремленості від батьківщини ожили через музику, танці та прозу.

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