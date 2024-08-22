Ремесла, кіносеанси, народні ігри, квасоля з капустою…

20 серпня в Опустасері завершилося 10-те загальнодержавне зібрання угорців.

На чотириденному ювілейному заході шукали відповіді на три запитання: Що відбувається у світі? Що очікувати? Що можна і що потрібно робити? У центрі уваги була нація.

На захід прибули учасники та гості з усієї Тисо-Дунайської низовини. Закарпаття цього року також представляла організація «Про Культура Субкарпатика». У заході теж співпрацював Центр професійної-технічної освіти імені Еде Егана ЗУІ з с. Велика Добронь.

Громадська організація вважає своїм пріоритетом ознайомлення якомога ширшого кола людей із культурою, традиціями та гастрономією Закарпаття. Тому вони запропонували відвідувачам ремісничі майстер-класи, де під керівництвом Вікторії Папп та Андреї Туроці як діти, так і дорослі могли знайти щось на свій смак. Крім того, на стенді ПКС відвідувачі могли познайомитися з народними іграми та виданнями Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ. Організатори не забули й про кіноманів. У кінотеатрі туристичного центру транслювали документальні фільми, пов’язані із Закарпаттям. Для тих, хто зголоднів, ПКС запропонувала тарілку квасолі з капустою, до якої подавали домашній коньяк. Суп готували кухарі ресторану «Кішчіко».

Закарпатська команда провела успішні та змістовні 4 дні в Опустасері, де і ті, хто цікавиться нашим регіоном, також здобули нові враження.

Захід проходив з 17 по 20 серпня.

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