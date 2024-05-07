Реєстрація на вступ до магістратури розпочалась

7 травня розпочинається реєстрація для участі в єдиному вступному іспиті (ЄВІ) та єдиному фаховому вступному випробуванні (ЄФВВ), яка триватиме до 29 травня 2024 року включно.

Реєстрацію здійснюватимуть приймальні комісії закладів вищої освіти. Для реєстрації вступник має надіслати на офіційну електронну адресу приймальної комісії або з використанням іншого визначеного закладом вищої освіти каналу зв’язку скановані копії реєстраційних документів. Заповнюючи заяву-анкету й надаючи інформацію, необхідну для оформлення екзаменаційного листка, потенційний учасник вступних випробувань має вказати населений пункт в Україні або за кордоном, у якому бажає пройти ЄВІ або ЄФВВ.

Тестування відбудуться лише в тих містах України, де безпекова ситуація уможливлює створення пунктів тестування для проведення комп’ютерних онлайн-тестів, а також у деяких містах за кордоном, де партнерські установи / організації готові підтримати проведення вступних випробувань.

Основні сесії в межах ЄВІ та ЄФВВ проходитимуть у населених пунктах 21 області України та місті Києві. Наразі неможливо провести вступні випробування в АР Крим, Донецькій, Луганській і Херсонській областях, місті Севастополі.

ЄВІ та ЄФВВ за кордоном буде проведено тільки під час основної сесії. ЄВІ заплановано в 9 країнах Європи: Болгарії, Великій Британії, Литві, Німеччині, Польщі, Португалії, Словаччині, Франції та Чехії; ЄФВВ – у 7: Болгарії, Великій Британії, Німеччині, Польщі, Португалії, Словаччині й Чехії. Наголосимо, що реєстрація для проходження магістерських вступних випробувань у певному населеному пункті за кордоном відбуватиметься в межах наданої партнерами граничної кількості місць. Зважте на те, що в разі вичерпання встановленої квоти вибрати певний населений пункт буде неможливо.

Джерело: Український центр оцінювання якості освіти