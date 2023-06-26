Родини зниклих безвісти можуть отримати безкоштовну юридичну консультацію

Офіс Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин запустив додаткову гарячу лінію юридичної допомоги.

Юридичний супровід цих людей є вкрай важливим, адже вони зараз у відчаї й не можуть з усіма деталями розібратися самостійно. Саме тому нами було прийнято рішення всіляко сприяти їм у цьому!

Це стало можливо завдяки співпраці Уповноваженого з Міжнародним Фондом Відродження.

Родини зниклих на гарячій лінії проконсультують фахові юристи, нададуть відповіді на актуальні питання, допоможуть із отриманням передбачених для них соціальних гарантій та грошових виплат.

Родини зниклих безвісти для отримання безоплатної юридичної консультації можуть звертатися за телефоном: (066) 053-11-39. Гаряча лінія працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 18:00.

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