Розпочалася реєстрація на національний мультипредметний тест

Однією з основних вимог вступу до закладів вищої освіти є успішне складання Національного мультипредметного тесту (НМТ). У цьому році потенційні абітурієнти складатимуть тести з трьох обов’язкових предметів (українська мова, математика, історія України), а також одного предмета на вибір з наступного переліку: українська література, іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська), фізика, хімія, біологія або географія.

Період реєстрації триватиме до 3 квітня.

Для реєстрація необхідно створити персональний кабінет учасника НМТ на сайті Українського центру оцінювання якості освіти – testportal.gov.ua.

Відділ контингенту студентів Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ надає допомогу при реєстрації на проходження національного мультипредметного тесту тим абітурієнтам, які планують приєднатися до нас. Наша адреса: м. Берегове, площа Кошута 6, електронна адреса: [email protected]

Forrás: kmf.uz.ua