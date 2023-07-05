Розпочато реєстрацію електронних кабінетів вступників

1 липня розпочалась реєстрація електронних кабінетів вступників, які мають намір вступати до закладів вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти.

Створення електронного кабінету дозволить вступнику подавати заяви про вступ до закладів вищої освіти.

Для реєстрації електронного кабінету вступнику, який бажає вступити на навчання на освітній ступінь бакалавра, необхідно відвідати сайт системи подання заяв в електронній формі.

Для відкриття електронного кабінету треба вказати адресу електронної пошти. На вказану електронну адресу надійде лист для активації доступу до електронного кабінету.

Також для реєстрації необхідно внести дані щодо сертифікату НМТ (ЗНО) та свідоцтва про повну загальну середню освіту.

У випадках, коли відсутній сертифікат ЗНО або НМТ, можна зареєструвати електронний кабінет вступника з документом, що посвідчує особу.

Після активації електронного кабінету необхідно завантажити контактний номер телефону (у форматі +380), кольорову фотокартку вступника (3х4 см) та фотокопію додатка до свідоцтва / атестата про повну загальну середню освіту.

Прийом заяв та документів від вступників розпочинається 29 липня (крім вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти).

osvita.ua