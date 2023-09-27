Роман Сарай став новим головою Закарпатської обласної ради

Сьогодні, на черговому пленарному засіданні одинадцятої сесії Закарпатської обласної ради було обрано нового голову ради. Ним став Роман Сарай.

За інформацією лічильної комісії, шляхом таємного голосування за Романа Сарая проголосувало 55 народних обранців.

Додамо, Роман Сарай народився 27 липня 1980 року у місті Ужгород. Обраний депутатом Закарпатської обласної ради VІIІ скликання від Закарпатської Обласної організації „Слуга народу”. Член фракції «Слуга народу».

Cьогодні голова обласної ради Володимир Чубірко прямо на сесії подав заяву про відставку.

mukachevo.net