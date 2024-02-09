Ромський інтеграційний простір відкрили в Мукачеві

Oсередок підтримки ромської громади, зокрема жінок та дівчат, облаштували за сприяння УВКБ ООН та неурядової організації NEEKA. Тут люди зможуть отримувати консультації чи допомогу в реалізації своїх освітніх і соціальних прав.

У відкритті хабу разом з представниками партнерських організацій узяв участь заступник голови Закарпатської ОВА Петро Добромільський. Він відзначив, що простір буде комфортним місцем для вирішення викликів, які стоять перед громадою, сприятиме зміцненню соціальної згуртованості та інтеграції ромів у наше суспільство.

«Зараз у регіоні проживає понад 40 000 ромів – місцевих мешканців та з-поміж вимушених переселенців. Тож створення такого багатофункціонального осередку на часі. Наша мета – спільно з місцевою владою, ромськими громадськими організаціями та міжнародними партнерами докласти максимум зусиль, щоб доступ до базових послуг, освітніх чи соціального захисту, був зручним і безперешкодним», – наголосив Петро Добромільський.

У новоствореному хабі в Мукачеві підтримуватимуть як осіб ромської спільноти, так і місцеву громаду в цілому. Тут планують проводити різні освітні заходи для дітей та дорослих – уроки грамотності й української мови, професійної підготовки, лекції про гендерно зумовлене насильство та реагування на нього, а також про громадянські права та обов’язки.

Крім того, мобільні бригади УВКБ ООН та партнерів надаватимуть юридичні послуги й консультації з питань соціального захисту, доступу до документації, реєстрації народження та соціальних послуг, а також психосоціальну підтримку. Фахівці ООН Жінки сприятимуть розширенню гендерних можливостей через програми лідерства для ромських жінок і дівчат.

Гуманітарна координаторка системи ООН в Україні Деніз Браун підкреслила, що хаб стане платформою для важливої роботи ромських організацій громадянського суспільства разом із місцевою владою: від професійної підготовки та навчання дітей до послуг з протидії гендерно зумовленому насильству та реєстрації народження.

«Для УВКБ ООН вже давно пріоритетом є робота з ромськими громадами, через підтримку громадських організацій та ромів-посередників, щоб допомогти вивести їх з тіні дискримінації, маргіналізації та недокументування, – підкреслила помічниця Представника УВКБ ООН Карен Вайтінг. – Оскільки війна лише погіршила ситуацію для вразливих груп населення, це стало для нас ще важливішим. Ми раді об’єднати зусилля з партнерами, місцевою владою в інтеграційних центрах. Маємо сподівання, що вони стануть каталізатором позитивних змін як для ромських меншин, так і для місцевих громад в цілому».

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ