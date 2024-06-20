Румунія передасть Україні систему Patriot

Вища рада національної оборони Румунії на чолі з президентом Клаусом Йоганнісом ухвалила рішення про передачу Україні системи протиповітряної оборони Patriot.

Про це йдеться на сайті президента Румунії.

Зазначається, що Міноборони представило Вищій раді нацоборони детальний аналіз ситуації щодо введення в дію чотирьох систем PATRIOT, а також вплив, спричинений можливою передачею однієї системи ППО Україні.

„Враховуючи значне погіршення безпекової ситуації в Україні внаслідок постійних і масованих нападів Росії на цивільне населення та цивільну інфраструктуру, особливо на енергетичний сектор, а також регіональні наслідки цієї ситуації, в тому числі на безпеку Румунії, у тісній координації разом із союзниками члени Ради вирішили передати Україні систему Patriot”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, ця пожертва зроблена за умови, що Бухарест продовжить переговори з союзниками щодо отримання подібної або еквівалентної системи, яка „відповідає потребам забезпечення захисту національного повітряного простору, модернізації армії Румунії та для забезпечення оперативної сумісності з системою НАТО”.

У травні президент Румунії Клаус Йоганніс провів у Вашингтоні зустріч зі своїм американським колегою Джо Байденом. Після візиту до Білого дому Йоганніс заявив, що „відкритий для дискусій щодо постачання Patriot”, пише Reuters.

У 2017 році Румунія підписала угоду про придбання систем Patriot на суму 4 мільярди доларів. На сьогодні США поставили чотири з них, а решта три мають прибути до 2027 року. Перша система ППО Patriot була введена в експлуатацію в листопаді 2023 року.

14 червня Румунські Збройні сили офіційно взяли на озброєння другий зенітно-ракетний комплекс Patriot, придбаний у США, повідомило видання Digi24.

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