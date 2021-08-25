Святкування Дня Святого Іштвана в Чомі

Вже втретiй раз святкують заснування угорської держави у селi Чома. Громадська організація “Про Культура Субкарпатіка” з 2015 року влаштовує фестиваль перед пам’яттю Святого Іштвана у Берегiвському районі. Початковим мiсцем подiї було Косино, де в п’ятницю громадська організація урочисто відкрила бюст, а в другій половині дня разом зі своїми співорганізаторами чекала на зацікавленних у Чомському Меморіальному парку.

Програма традиційно розпочалася священною літургією у місцевій греко-католицькій церкві. Після цього представники ТУКЗ-КМКС вшанували пам’ять святого Іштвана. Виступаючи на офіційному відкритті, генеральний консул угорського консульства в Берегові, Матяш Сіладi, член правління Демократичної спілки угорцiв України, Ласло Баканчош, та віце-президент КМКС, Йосип Барта поклали вінки перед статуєю Іштвана I.

«Завдяки Cвятому Іштвану ми змогли залишитися в Європі. Саме він заснував християнську державу. Угорці і раніше мали державність, але для того, щоб ми вижили тут, у Європі, у християнському світі, необхідно було створити християнську державу. Тому ми, його нащадки, можемо бути назавжди вдячними» – розповiла Ілдіко Орос, керiвниця громадської організації на відкритті заходу.

Паралельно з виступом традиційних колективів району, понад двадцять майстрів чекали бажаючих на безкоштовне заняття біля наметів “Про Культура Субкарпатіка”. Учасники могли випробувати розпис скла, , бісероплетіння, плетіння пряжі, різьблення по дереву, виготовлення свічок, вишивку, валяння та декупаж. Також були безперервні ряди біля наметів майстрів з хною, малювання по обличчю та перукарів.

З часу створення громадської організації, вона поставила собі мету охопити молодих людей, які працюють у різних сегментах культури. В Чомi вони також дали можливість представити молоду музикальну групу “Ullie”. Дебют пройшов успішно, про що свідчить велика аудиторія та оплески.

Завершилася програма фейєрверком.

Подiя була організована громадською організацією “Про Культура Субкарпатіка”, за спільною організацією КМКС, Греко-католицькою молодіжною організацією та Греко-католицькою єпархією, Демократичною спілкою угорців України та Молодіжним товариством угорської культури. Також за підтримки фонду “Карпатський Дiм” та громади Берегово, Генерального консульства Угорщини в м. Ужгород, Консульства Угорщини в м. Берегово та урядової комісії, відповідальної за координацію співпраці та розвиток Закарпаття.