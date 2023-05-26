Святкування Святої Трійці у будинок традицій регіону

24 травня ГО «Про Культура Субкарпатіка» провела підсумковий захід у будинку традицій регіону.

Угорські звичаї святкування Святої Трійці пов’язані з церковними. Християни святкують з’яву людям Всевишнього в усіх трьох іпостатях. У народних звичаях у центрі свята – привітання літа. Ми можемо сприймати свято як кульмінацію весняного відродження. Символом весни служать розвішані на воротах зелені гілки або встановлена в певних місцях у цей час береза. Окрім цього, це свято ховає в собі ще багато традицій.

Прикладом цього є вибори царя на Трійцю, про які в народній пам’яті в нашому краї не збереглося жодних згадок. Значна частина відповідної інформації повертається до нас лише на сторінках книжок. Тому нині на фахівцях, які працюють у сфері культури, зростає відповідальність за те, щоб ширше ознайомити з усім цим молодь.

Програми у будинку традицій регіону щороку включають заходи на свято Трійці. Десять років тому, на відкритті будинку традицій ремесельні заняття у честь Святої Трійці були одними з перших. За останнє десятиліття існування закладу це стало завершальним заходом сезону, де, окрім рукоділля, відбувалися веселощі, конкурси, ігри та спільні танці та співи. Таким чином, сьогодні більшість молодих людей знайомі зі звичаями Трійці, вони знають, чому ми розсипаємо пелюстки півоній, чи чому царство Трійці триває так коротко тощо.

Цьогоріч на заході, організованим ГО «Про Культура Субкарпатіка», взяли участь близько 70 школярів, які приїхали з Галабору, Берегова, та Великих Берегів.

На початку заходу присутніх привітав консул Берегівського угорського консульства Ердей Петер. У своєму виступі він звернув увагу на важливість святкових звичаїв, а також прочитав вірш у честь свята. За його словами, традиція є опорною силою.

Танцюристи Угорської школи народної творчості «Туліпан Танода» з Великих Берегів розпочали захід піснями та добрими побажаннями, а потім виконали хоровод. Також до спільного співу та танцю могли долучитися усі присутні школярі.

Учасники мали на вибір три види рукоділля. Хтось вирішив сплести кошики, хтось майстрував з крепового паперу троянди на свято Святого Духа. У третьому наметі можна було навчитися працювати з повстю. Під час процесу також виготовляли квіти.

Хлопці випробували народні ігри. До змагань долучилися найсміливіші. Всього 12 юнаків порівнювали свої сили, вміння та знання та змагалися за звання Царя Святої Трійці. Гравцям потрібно було пройти п’ять випробувань. Після ходьби на ходулях, влучання по мішенях та стрибків у мішках слідували співи народних пісень. Останнє випробування «Толді», виявилося найскладнішим. Двоє гравців, які набрали найбільше балів, перетягували канат. Переможцем став Кесе Левенте, ученик Берегівського ліцею імені Ілони Зріні, а також була обрана переможниця з тієї ж школи.

Під час заходу на кухні готували традиційні солодощі. Згідно з традиціями Великих Берегів на свято готують пиріг із сиром та кропом, а також яблучний десерт.

Більшу частину програми через негоду перенесли в середину будівлі. Проте гарного настрою та бадьорості не зміг змити навіть дощ.

Захід організовала ГО «Про Культура Субкарпатіка» за підтримки Фонду Бетлена-Габора та за підтрики Мережі Будинків Традицій.