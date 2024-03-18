Сергія Гайдая представлено громаді у статусі голови Мукачівської РДА

Голова Закарпатської ОВА Віктор Микита за дорученням Президента України Володимира Зеленського представив громаді новопризначеного голову Мукачівської районної військової адміністрації.

«Сергій Гайдай — досвідчений керівник, який має управлінський досвід, раніше очолював Мукачівську РДА та Луганську ОВА, ефективно організовував роботу за напрямками», — зазначив Віктор Микита у своєму Телеграмі.

«Вітаю з призначенням. Очікую ефективну роботу спільно з ОВА і громадами для розвитку району», — додав він.

Сам Сергій Гайдай зазначив, що нагальне завдання — розвиток Мукачівщини, повернення статусу найбільш економічно розвинутого району; створити сприятливі умови для роботи релокованих підприємств з усієї України.

«Про кадрові зміни у перший день говорити зарано, потрібно більше дізнатися про всі напрямки роботи і наскільки ефективно вони виконуються», — додав новий керманич.

Зазначимо, що попередником Гайдая був Едгар Токар. До речі, Сергій Гайдай вже не вперше очолюватиме Мукачівську РДА. Він вже займав цю посаду із 8 вересня 2015 року до 28 листопада 2018 року.

pmg.ua