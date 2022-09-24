Ситуація на західному кордоні за минулу добу

За добу 23 вересня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 81 тисяча осіб та 20 тисяч транспортних засобів.

З України минулої доби вибули більше 40 тисяч осіб. 25 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.

До України за минулу добу прослідували 40 тисяч осіб, майже 36 тисяч з них – громадяни України.

Оформлено 76 вантажівок з гуманітарною допомогою.

За спробу незаконного перетину державного кордону України затримано 23 особи – 5 з них намагалися незаконно перетнути кордон у пунктах пропуску, ще 18 осіб затримані поза пунктами пропуску.

Крім того, не пропущено через кордон ще 7 чоловіків, оскільки у прикордонників виникли підозри щодо дійсності їхніх документів. Серед осіб, які намагалися використати сумнівні документи, охоронці кордону виявили 6 осіб «непридатних до військової служби» та 1 «багатодітного батька».

Усі особи були передані співробітникам Нацполіції, оскільки у їхніх діях вбачаються ознаки правопорушень, передбачених статтями 336 та 358 Кримінального кодексу України.

ЗВЕРТАЄМО УВАГУ, що пропуск осіб через державний кордон здійснюється уповноваженими службовими особами Державної прикордонної служби України за дійсними паспортними чи іншими, передбаченими законодавством та міжнародними договорами, документами.

dpsu.gov.ua