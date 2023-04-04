Ситуація на західному кордоні за минулу добу

За добу 3 квітня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 81 тисяча осіб та 18 тисяч транспортних засобів.

Пасажиропотік відносно попередньої доби зменшився на 16 тисяч осіб.

З України минулої доби вибули 30 тисяч осіб. 19 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.

До України за минулу добу прослідували 51 тисяча осіб, 47 тисяч з них – наші співвітчизники.

Оформлено 69 вантажівок з гуманітарною допомогою.

dpsu.gov.ua