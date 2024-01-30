Ситуація на західному кордоні за минулу добу

За добу 29 січня західні кордони України з ЄС та Молдовою (у Чернівецькій області) перетнули 55 тисяч осіб та 15 тисяч транспортних засобів.

З України минулої доби вибули 27 тисяч осіб. 16 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.

До України за минулу добу прослідували 28 тисяч осіб, 26 тисяч з них – громадяни України.

Оформлено 75 вантажівок з гуманітарною допомогою.

За спробу незаконного перетину державного кордону України затримано 23 особи – 3 з них намагалися незаконно перетнути кордон у пунктах пропуску, ще 20 було затримано поза визначеними пунктами перетину

На виїзд з країни не пропущено 7 чоловіків, громадян України, оскільки прикордонники виявили ознаки підробки їхніх документів, які надають право на перетин кордону особам призовного віку. У діях чоловіків наявні ознаки правопорушень передбачених ст. 358 Кримінального кодексу України.

Джерело: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон