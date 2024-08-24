Ситуація на західному кордоні за минулу добу

За добу 23 серпня західні кордони України з ЄС та Молдовою (у Чернівецькій області) перетнули 101 тисяча осіб та 20 тисяч транспортних засобів.

З України минулої доби вибули 53 тисячі осіб. 32 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.

До України за минулу добу прослідували 48 тисяч осіб, 44 тисячі з них – громадяни України.

Оформлено 97 вантажівок з гуманітарною допомогою.

Джерело: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон